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Manchester City 2026-27 goal Erling HaalandGetty
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Videoyla: Haaland, Premier Lig'deki inanılmaz serisini sürdürüyor

M.City - Ipswich Town
M.City
Ipswich Town
Premier Lig
E. Haaland
İngiltere
Norveç

Norveçli yıldız ağları yeniden havalandırdı

Manchester City ile konuk ettiği Ipswich Town arasındaki maçın ilk yarısı gollere sahne oldu. Mücadele bugün, cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda Premier Lig'in yedinci haftası kapsamında oynandı.

Phil Foden, 19. dakikada takım arkadaşı Jeremy Doku'nun asistiyle Manchester City'yi öne geçirdi. Ancak konuk ekip, 21. dakikada Abdul Wattara'nın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Daizen Maeda sayesinde skoru hızlıca eşitledi.


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34. dakikada ise Norveçli yıldız Erling Haaland, Hırvat takım arkadaşı Mateo Kovacic'in ortasında kafayla ikinci golü kaydederek Manchester City'yi yeniden öne geçirdi.

Böylece Haaland, Premier Lig'de son 6 maçının her birinde gol atmış oldu.

İki takımın Premier Lig'de oynadığı son iki maçta Manchester City açık bir üstünlük kurmuştu. Mavi ekip, ilk maçı 4-1 kazanmış, rövanşta ise 6-0'lık büyük bir skorla galibiyetini tekrarlamıştı.

City bugünkü maça Premier Lig'in lideri olarak çıktı. Ancak ekip, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Paris Saint-Germain'e 4-2 kaybettiği ağır yenilginin ardından dengesini yeniden bulmanın yollarını arıyor. Ipswich ise 9 puanla Premier Lig puan tablosunda onuncu sırada yer alıyor.


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