Gollerin ve rekorların gürültüsünden uzak, nadir görülen insani bir anda, İngiliz yıldız Harry Kane, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i Arsenal ile karşı karşıya getiren kritik mücadeleden saatler önce duygusal ve etkileyici bir şok yaşadı.

Arsenal savunması için her zaman bir kabus olan ve gelecek hafta sahibini bulacak prestijli Ballon d'Or ödülünü kazanmanın en güçlü adayı olan 33 yaşındaki golcü, beklemediği bir mesaj aldıktan sonra kendini tutamadı.

"TNT Sports" ağı, geçen hafta Bayern Münih ile yeni ve dev bir sözleşme imzalamayı kabul eden Kane için özel bir sürpriz hazırladı. Ağ, bu sezon yaptığı muhteşem başlangıcın ardından ona cesaret verici bir sesli mesaj göndermesi için Chingford okulundaki eski öğretmeniyle iletişime geçti.

Gururla dolu bir sesle, Bay Lydon canlı yayında aktarılan mesajında şöyle dedi: "Merhaba Harry, ben Bay Lydon. Öncelikle, tüm Chingford okulu mensupları adına, seninle ne kadar gurur duyduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Ve ekledi: "Tottenham ile Premier Lig'de, Bayern Münih ile Bundesliga'da ve elbette İngiltere ile olan sicilin, ister goller ister maçlar açısından olsun, gerçekten harika bir başarı."

Şöyle devam etti: "Ama mesele bundan ibaret değil, ülkemizi harika bir liderlikle temsil ettin ve kaptanımız olarak, senin izinden gitmeyi arzulayan binlerce genç oyuncu için gerçekten ilham verici bir örnek oldun. Ballon d'Or'da başarılar diliyorum. Ve unutma, şarkının dediği gibi, her zaman bizden biri olarak kalacaksın."

Bu sözler, Üç Aslanlar'ın tarihi gol kralını uzun yıllar öncesine götürmeye yetti.

Anılarını tazeledikten sonra Kane duygulanarak şöyle dedi: "Çok teşekkür ederim. Okulda futbol oynamakla ilgili harika anılarım var; sadece özgür ruhlu bir çocukken, gol atmaya ve oynamaya can atardım. On bir ya da on iki yaşındayken profesyonel futbolu düşündüğümü bile sanmıyorum, sadece bir hayaldi."

Ve ekledi: "Açıkça görülüyor ki yaş ilerledikçe, mesele daha gerçekçi hale geliyor ve bunun getirdiği fedakârlıkları anlamaya başlıyorsun. Başkalarının yapmadığı pek çok şeyi yapmaya hazırdım ve şu an burada olmamın büyük bir nedeni de bu."

Bu sezon Bayern ile dokuz kez fileleri havalandıran Kane, Arsenal'e karşı 22 maçta 15 gole ulaşan golcü istatistiğini artırmaya çalışarak Arsenal maçına çıkıyor.

Kane, zirveye ulaştıktan sonra eski hocalarından biriyle yeniden buluşan ilk gol canavarı değildi. Geniş kitlelere yayılan ünlü bir buluşmada, Arsenal efsanesi Ian Wright, öğretmeni Sydney Pigden ile buluşmuş ve ona şaşkınlıkla şöyle demişti: "Buna inanamıyorum. Birisi senin öldüğünü söylüyordu."



