Katarlı gazetelerin bugün çarşamba günü aktardığı haberlere göre, Nijerya Milli Takımı'nın eski kaptanı ve şu anki El Ahli Katar oyuncusu William Troost-Ekong, Müslüman olduğunu açıkladı.

"El Arab" gazetesi, Ekong'un kelime-i şehadet getirerek İslam dinini benimsediğini açıkladığını ve bu adımın Katar ile Arap spor camialarında büyük yankı uyandırdığını belirtti.

33 yaşındaki Nijeryalı savunmacı, sosyal medya platformlarında yayılan bir video kaydında kelime-i şehadet getirirken görüldü.

Ekong, 2013'ten bu yana süren uzun bir profesyonel kariyere sahip. Bu süreçte dünyanın önde gelen liglerinde çok sayıda kulüpte forma giydi. Bunların en önemlileri, İngiltere Ligi'nde Watford (2020'den 2023'e kadar) ve İtalya Ligi'nde Udinese (2018'den 2020'ye kadar) deneyimleriydi.

Nijeryalı savunmacı, Arap bölgesine ilk kez 2024 yazında geçti ve Suudi Arabistan ekibi El Khaleej'de oynadı. Ancak geçtiğimiz ocak ayında şu anki takımı El Ahli Katar'a transfer oldu.

El Ahli ile tüm turnuvalarda 14 maça çıktı; bunların biri bu sezon oynadığı tek maçtı.

Uluslararası düzeyde ise Ekong, 2015 ile 2025 yılları arasında Nijerya Milli Takımı ile 83 maça çıktı ve bu süreçte 8 gol kaydetti. 2023 Afrika Uluslar Kupası finaline ulaştı ve o edisyonun en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Ekong, Nijerya'nın 2026 Dünya Kupası'na katılamamasının ardından geçtiğimiz kasım ayında milli takımdaki kariyerini sonlandırdığını açıklamıştı.

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