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Videoyla: El-Temmari gol attı, Juventus ise Avrupa Ligi'nde takıldı

Juventus - Rennes
Juventus
Rennes
Ligi Europa
M. Tamari
İtalya
Fransa
Ürdün

VAR, Juventus taraftarlarını şoke etti

İtalyan ekibi Juventus, bugün perşembe günü Allianz Stadium'da konuk ettiği Fransız takımı Rennes ile 2-2 berabere kalarak Avrupa Ligi'nin lig aşamasındaki üçüncü hafta müsabakaları kapsamında galibiyet yoluna dönmeyi başaramadı.

Bu sonuçla Juventus, iki galibiyet ve bir beraberlikten elde ettiği 7 puanla turnuva puan tablosunda dördüncü sıraya yerleşirken, Rennes iki beraberlik ve bir galibiyetten topladığı 5 puanla 13. sırada yer alıyor.

Zeki Çelik, 5. dakikada Juventus adına skoru açarken, Ürdünlü yıldız Musa Tamari 15. dakikada Rennes için beraberliği sağladı.


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İlk yarının bitiminden önce Fransız ekibi, Boulaye Dia'nın 40. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçerek Juventus'u skorda geri dönme baskısı altına soktu.

Alman forvet Nick Woltemade, 67. dakikada penaltıdan attığı beraberlik golüyle Bianconeri'yi maça geri döndürmeyi başardı ve skoru 2-2'ye getirdi.

Juventus, galibiyeti koparmak için maçın son dakikalarında güçlü bir baskı kurdu ve Kolombiyalı Jhon Lucumi'nin 88. dakikada kaydettiği golle istediğine ulaşmasına ramak kaldı; ancak hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ve karşılaşma ev sahibini hayal kırıklığına uğratan bir beraberlikle sona erdi.

Juventus, en son maçında İtalya Ligi'nde yine kendi sahasında Lazio'ya 3-0 yenilmiş ve yerel turnuvadaki durumunu zorlaştırmıştı.


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