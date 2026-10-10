Pedro Rodríguez, La Liga'nın sekizinci haftasında cumartesi akşamı Spotify Camp Nou'da oynanan Barcelona-Getafe maçından önceki anların en önemli isimlerinden biriydi.

Kısa süre önce futbolu bıraktığını açıklayan Pedro'nun, maç başlamadan önce şeref vuruşunu gerçekleştirdiğini ve Camp Nou taraftarının selamını ve sahadaki onurlandırmasını aldığını Sport gazetesi aktardı.

Dün cuma günü düzenlenen Pedro'nun veda töreninde, Barcelona Başkanı Joan Laporta ve sportif direktör Deco'nun yanı sıra Carles Puyol, Xavi Hernández ve Sergio Busquets gibi eski takım arkadaşlarından bir kısmı hazır bulundu.

Pedro, bu onurlandırmadan dolayı büyük minnettarlığını dile getirerek, uzun yıllar boyunca evi olan kulübe veda etmenin futbol kariyeri için mümkün olan en iyi final olduğunu vurguladı.

Şeref vuruşu, Barcelona'nın yakın tarihinin öne çıkan isimlerinden birine yapılan onurlandırmayı uzatmak için geldi; bu, eylül ayına ait bireysel ödüller sayesinde kulübün de boy gösterdiği bir gündü.

Pedro'nun ortaya çıkışı, eski oyuncunun onurlandırılması ile La Liga ödüllerinin takdimini bir araya getiren, maç öncesi dönemin en önemli anlarından biriydi.

Maçın başlamasından birkaç dakika önce, Barcelona'yı temsilen bir grup, eylül ayına ait ödülleri aldı. Hansi Flick en iyi teknik direktör ödülünü kazanırken, Raphinha en iyi oyuncu ödülünü, João Cancelo ise ayın en iyi golü ödülünü aldı.