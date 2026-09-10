Almanya ekibi Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki yolculuğuna bugün perşembe günü, Allianz Arena'da konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodö/Glimt'i 5-0 mağlup ederek ezici bir galibiyetle başladı.

İlk yarı, Bavyera devinin fırsatlarını gole çeviremeyerek golsüz eşitlikle sona erdi. Bodö/Glimt savunması ise özellikle karşılaşmanın ilk yarım saatinde ev sahibinin tehlikesini büyük ölçüde azaltarak dik durmayı başardı.

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Ancak ikinci yarının başında Jamal Musiala, 47. dakikada kaleye yakın mesafeden yaptığı vuruşla Bayern adına skoru açtı.





Harry Kane ise 61. dakikada Michael Olise'nin kullandığı serbest vuruşun ardından yaptığı kafa vuruşuyla ikinci golü ekledi; top konuk takımın kalecisinin kafasına çarparak ağlarla buluştu.

65. dakikada ise Faslı yıldız İsmail Es-Seybari, Musiala'nın yerine oyuna girerek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih forması altındaki ilk maçına çıktı.









Ev sahibi adına üçüncü golü 77. dakikada Alphonso Davies ceza sahası dışından yaptığı füze gibi bir vuruşla kaydetti; ardından Michael Olise 83. dakikada yine ceza sahası dışından yaptığı muhteşem bir vuruşla dördüncü gole imza attı.

88. dakikada Norveç ekibi yeni bir darbe daha aldı; oyuncusu Odin Lurås, Olise'yi ceza sahası sınırında düşürmesinin ardından direkt kırmızı kart gördü.

Olise, 90+2. dakikada bir çalımın ardından yaptığı sert vuruşla beşinci golü de kaydederek Bavyera'nın gol şölenini tamamladı ve Bayern Münih, lider Paris Saint-Germain'in averajla arkasında lig aşamasında ikinciliği kaptı.

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