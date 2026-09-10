Katar Yıldızlar Ligi sahalarına yabancı bir sahnede, Al Shamal ile Al Wakrah maçında bitiş düdüğü, kahramanı Cezayirli forvet Bağdad Bunicah olan gerçek bir krizin başlangıcına dönüştü. Bunicah, bu sezonun en tuhaf ve en tartışmalı kırmızı kartını gördü.

Perşembe akşamı dördüncü haftanın açılışında 1-1'lik beraberlikle sonuçlanan maç, hakem Muhammed el-Şemri'nin düdüğüyle bitmedi, aksine ondan sonra başladı.

Hikaye, uzatmaların sekizinci dakikasında başladı. Al Shamal'ın kaptanı ve Katar Ligi tarihindeki en tecrübeli oyunculardan biri olan Bunicah, hakem el-Şemri'nin bir kararına itiraz etti ve oyun yeniden başlamadan hemen önce sarı kart gördü.

Birkaç saniye sonra el-Şemri, iki takımın beraberliğini ilan ederek bitiş düdüğünü çaldı. Bunicah bu noktada bazı kararlarla ilgili açıklama istemek için yeniden hakeme yöneldi, ancak el-Şemri maçın bittiğini gerekçe göstererek ondan sahayı terk etmesini istedi.

Bunicah bu talebi yerine getirdi ve gerçekten soyunma odalarına doğru yöneldi, ancak yolda hakeme yönelik "şok edici" işaretler yaptı.

Bu davranış fark edilmeden geçmedi; hakem Muhammed el-Şemri, Cezayirli oyuncuya yetişerek Al Shamal oyuncularının tam bir hayreti arasında yüzüne doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karar sonrası Bunicah öfkeyle patladı ve şiddetli itirazının bir ifadesi olarak takım kaptanlık pazubandını yere fırlattı. Ardından Al Shamal kulübünden yetkililer onu sakinleştirmeye çalışmak için araya girdi, ancak Bunicah öfke halini sürdürdü ve kendi takım yetkililerinden birini itti.

Bu kırmızı kartla birlikte, Bağdad Bunicah'ın takımının lider Al Duhail karşısındaki gelecek ve kritik zirve maçında sahada olmayacağı kesinleşti. Özel raporlar ise cezanın bir maçlık men ile sınırlı kalmayabileceğine işaret ediyor; hakemin maç raporunda kaydedeceği işaretler ve sportmenlik dışı davranışa dayanarak kendisine ağırlaştırılmış bir ceza verilmesi bekleniyor.

Al Shamal için mağlubiyet tadında beraberlik

Maça gelince, Al Shamal skoru 26. dakikada savunma oyuncusu Pablo Mari ile açmıştı; ardından Tunuslu İsa el-Aydouni ilk yarı bitmeden Al Wakrah adına beraberliği yakaladı.

Bu sonuçla Al Shamal, ligin zirvesini ele geçirmek için değerli bir fırsatı harcadı ve puanını 8'e yükselten tek bir puanla yetinerek lider Al Sadd'ın arkasında ikinci sırada kaldı.

Al Wakrah ise bu sezonki ilk galibiyetini hâlâ arıyor; iki mağlubiyete karşılık ikinci kez berabere kaldı ve yalnızca 2 puanda kaldı.

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