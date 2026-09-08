Ahli'nin bek oyuncusu Mohamed Abdelrahman, Suudi Roshn Ligi'ndeki Kadisiye maçında İngiliz takım arkadaşı Ivan Toney ile yaşadığı tartışmanın perde arkasını anlattı.

Ahli, bugün salı günü Dammam'daki Prens Muhammed bin Fahd Stadı'nda oynanan ve Suudi Roshn Ligi'nin altıncı haftasında iki takımı karşı karşıya getiren maçta Kadisiye'ye 3-2 yenildi.

İkinci yarının ortasında, Ahli 3-1 geride iken su molası için sahadan çıkış sırasında Ivan Toney ile Mohamed Abdelrahman arasında yaşanan hararetli tartışma kameralara yansıdı.

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Abdelrahman, maçın ardından "Thmanyah" kanallarına yaptığı açıklamalarda bu konuya değinerek şöyle konuştu: "(Ivan) Toney benim büyük abim, ve bu tür şeyler sahada olur."

Sözlerine şöyle devam etti: "Belki o anda birbirimizi anlayamadık, ama o benim büyük abim olarak kalıyor ve ondan çok şey öğreniyorum. Birbirimizden özür diledik ve her şey yoluna girdi."

Kadisiye filelerine Ahli adına iki golü Ivan Toney'in kaydettiğini, ancak bunun bu sezonki üçüncü yenilgiden kaçmaya yetmediğini hatırlatalım.