Barcelona'nın genç forveti Hamza Abdülkerim, bu Salı akşamı Güney Sudan'a attığı golle Mısır Milli Takımı formasıyla uluslararası gol hesabını açtı. Karşılaşma, 2027 Afrika Uluslar Kupası Elemeleri İkinci Grup'un ikinci hafta maçı kapsamında oynandı.

Hamza Abdülkerim, Mısır Milli Takımı'nın bugün 5-0'lık farklı skorla elde ettiği galibiyete katkıda bulundu.

Abdülkerim, maçın 86. dakikasında iki gol kaydeden Ömer Marmuş'un yerine oyuna girdi.

18 yaşındaki oyuncu, takım arkadaşı Üsame Faysal'ın vurduğu ve kalecinin önünde geri gelen topu takip ederek uzatma dakikalarında Mısır formasıyla ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Hamza Abdülkerim'in ilk golü, sekizinci uluslararası maçında geldi. Ayrıca bu maçların hepsine yedek olarak girdiği belirtiliyor.

Abdülkerim, ilk imzasını atmadan önce sekiz maçta 97 dakika sahada kaldı.

Abdülkerim, 2026 Dünya Kupası'nda 4 maçta forma giydi.

Hamza Abdülkerim'in, İspanya Ligi'nin bu sezonunda Rayo Vallecano karşısında yalnızca 4 dakika oynamasının ardından Barcelona ile ilk golünü beklediğini hatırlatalım.