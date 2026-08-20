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Videoyla: 2022'nin gözyaşlarından Bernabeu hayaline, Konate: Sahip olduğum ilk forma Real'e aitti

Transfers
I. Konate
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Fransa

Şampiyonlar Ligi kupalarının önünde durup düşüncelere daldı

Real Madrid taraftarlarına duygusal bir mesajla, Fransız İbrahima Konaté kraliyet kulübünün formasıyla kariyerine başladı ve Real'e katılmasının sadece bir transfer anlaşması olmadığını, sonunda gerçekleşen bir çocukluk hayali olduğunu vurguladı.

Konaté, 2030 yılına kadar resmi imzasının ardından ilk sözlerinde şunları söyledi: "Merhaba Madridista, burada olduğum için çok mutluyum, umarım sizleri çok yakında Bernabéu'da görürüm, hala Madrid!".

Liverpool'dan bedelsiz gelen savunmacı, etkileyici açıklamalarında şunları ekledi: "Hayatımda sahip olduğum ilk forma Real Madrid formasıydı ve o andan itibaren hep bu takımda oynamayı hayal ettim, bugün hayalimi gerçekleştirdim, bu forma için elimdeki her şeyi vereceğime söz veriyorum".

Real Madrid şehrinde düzenlenen tanıtım töreninde dikkat çeken bir anda Konaté, kulübün on beş Şampiyonlar Ligi kupasının önünde durarak takımın kupalarını izledi ve uzun süre 2022 yılındaki kupanın önünde bekledi.

O anla ilgili açık sözlü bir şekilde şunları söyledi: "Biraz duygusallaştım, özellikle Paris'teki 2022 kupasıyla, çünkü o final maçında Liverpool ile oynuyordum".

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Espanyol
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Real Madrid
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Konaté'nin Liverpool ile Real Madrid'e Vinicius'un golüyle kaybettiği o maç, bugün Fransız oyuncu için yeni bir motivasyona dönüştü; daha önce diğer taraftan tanık olduğu Avrupa zaferini bu kez şampiyon formasıyla yaşamak istiyor.

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