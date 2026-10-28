Kylian Mbappé'ye yönelik Çin öfkesi artık yalnızca yayınları askıya alma ve sponsorluk sözleşmelerini feshetme kararlarından ibaret değil; sokağa indi ve gerçek alevlere dönüştü.

Pekin, Fransız yıldızın üç dildeki özrünü değerlendirirken, Çinli taraftarlar öfkelerini başka bir şekilde ortaya koyuyordu: Fotoğraflarını ayaklarıyla çiğneyerek ve formalarını kameralar önünde yakarak. Bu, ulusal sembollerine dokunan yaranın bir özürle kapanmayacağına dair net bir mesajdı.

Fransız yıldız ile Çin sokağı arasındaki krizin şiddeti tırmanıyor; diplomasi koridorlarını ve toplantı salonlarını aşarak, sosyal medya platformlarında yangın gibi yayılan videoların belgelediği coşkun bir halk öfkesi dalgasına ulaşıyor.

Real Madrid oyuncusunun, yüzünü eski Çin lideri Mao Zedong'un yüzüyle birleştiren alaycı bir fotoğrafa ilişkin, bunu en sevdiği fotoğraflarından biri olarak nitelendirdiği açıklamalarından günler sonra, Çin kamuoyu hükümetin Real Madrid maçlarının resmî televizyon CCTV'de yayınını askıya alma kararıyla yetinmedi.

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Geniş çapta dolaşıma giren görüntüler, Çinli taraftarların öfkelerini sembolik ve sert bir şekilde ifade ettiklerini gösteriyor; içlerinden biri Mbappé'nin fotoğrafını taşıyan posterleri ayaklarıyla çiğnedikten sonra kameraya öfkeli sözlerle dönerek şöyle dedi: "Mbappé'nin Çin hakkındaki açıklamalarını duyduğumda büyük bir öfke hissediyorum, ona sert bir boykot uyguluyorum ve onu asla affetmeyeceğim."

Manzara burada da bitmedi; taraftar bir çakmak çıkararak Mbappé'nin adını taşıyan bir formayı ateşe verdi. Dikkat çeken ise yakılan formanın Real Madrid forması değil, Fransız millî takımının forması olmasıydı; bu da öfkenin yalnızca kulübe değil, bizzat kişinin kendisine yönelik olduğuna işaret ediyordu.

Bu halk sahneleri, krizin ticari ya da sportif bir anlaşmazlıktan çok daha derin olduğunu teyit ediyor. Bu Asya ülkesinde, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong, dokunulması mümkün olmayan ulusal bir sembol ve kırmızı çizgiyi temsil ediyor; bu da şimdiye kadar oyuncunun, kulübünün ve İspanya Ligi'nin özürlerinin bile yatıştıramadığı tepkinin büyüklüğünü açıklıyor.



