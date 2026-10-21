Bayern Münih, bu Çarşamba akşamı Allianz Arena'da Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü hafta mücadelesinde konuk ettiği Arsenal karşısında ilk yarıyı mağlup kapatmayı reddetti.

İngiliz ekibi, 25. dakikada Ebereche Eze ile öne geçen golü (1-0) kaydetmişti. Takım arkadaşı Martin Ödegaard'dan sol taraftan uzun bir pas alan Eze, kaleci Manuel Neuer ile karşı karşıya kalarak topu ağlara gönderdi.

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Ancak Arsenal'in golünden 10 dakika sonra Bayern beraberliği sağlamayı başardı. İngiliz forvet Harry Kane'in ustaca gönderdiği pası alan ve bugünkü maçta kanada çekilen Kanadalı bek Alphonso Davies, 35. dakikada sağ ayağıyla topu konukların ağlarına yolladı.

Bavyera devi bugünkü maça 4 puanla girdi; Norveç ekibi Bodö/Glimt karşısında aldığı galibiyet ve hemşehrisi Viking ile yaptığı beraberlikle bu puanlara ulaşmıştı. Arsenal ise Şampiyonlar Ligi'nin ilk iki haftasında İtalyan Napoli ve Fransız Lille'i mağlup ederek iki galibiyet elde etmişti.