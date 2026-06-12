Videoda... Zübeyr Bey: Irak milli takımı Norveç'ten daha iyi... Fas'a sorun!

Tunuslu futbol efsanesi Zübeyr Bey, Norveç milli takımında Manchester City'nin forveti Erling Haaland gibi birçok dünya yıldızı bulunmasına rağmen, Irak milli takımının şu anda Norveç'ten daha iyi olduğunu iddia ederek tartışma yarattı.

Irak ve Norveç milli takımları, önümüzdeki Çarşamba sabahı, Fransa ve Senegal'in de yer aldığı 9. grupta, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda karşı karşıya gelecek.

Zubair Bey, "Abu Dhabi Sports" kanallarına yaptığı açıklamada, "Irak milli takımı, Dünya Kupası'nın favorisi İspanya milli takımıyla oynadığımız maçta bize çok iyi bir görüntü verdi" dedi.

"Maçın bir hazırlık maçı olduğu ve birçok değişiklik yapıldığı doğru, ancak Irak ruhu yakaladı. Savaşçı, organizasyonel ve savunma yönündeki gücü, ayrıca bazı yeni oyuncularının kalitesi de öne çıktı" diye ekledi.

"Şu ana kadar gördüklerimize göre Irak, Norveç'ten daha iyi. Norveç'in Haaland'ı olduğu doğru, ancak Fas maçında gördüklerimiz, Irak milli takımının Norveç'i yenebileceğine inanmamızı sağlıyor" diye ekledi.

Fas milli takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında geçen Pazar günü Norveç ile oynadığı son hazırlık maçında 1-1 berabere kalmıştı.

"Bundan sonra işler daha zorlaşacak ve Irak milli takımı, en iyi üçüncü takımlar arasında yer almasını garanti edecek 4 puanı toplamak için Senegal ve Fransa maçlarından birer puan almayı hedeflemeli" diye devam etti.

"Irak milli takımında belirgin bir gelişme olduğunu düşünüyorum. Takım, mücadeleci bir yapıya sahip, takım ruhuyla donanmış ve deneyimli bir teknik direktöre sahip. Son dönemde elde ettiği sonuçlar, potansiyelinin üzerinde."