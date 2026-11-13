Fas Milli Takımı, konuk ettiği Nijer karşısında ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı. Bugün cuma akşamı Dar El Beyda şehrindeki Muhammed V Stadı'nda oynanan ve 2027 Afrika Uluslar Kupası'na katılma mücadelesi veren takımların yer aldığı elemelerin üçüncü haftası kapsamındaki karşılaşmanın ilk dakikalarında Yasser Zabiri erken gol kaydederken, Ashraf Hakimi iki golle göz doldurdu.

Zabiri, 4. dakikada Fas adına skoru açtı ve ev sahibinin güçlü hücum başlangıcını gole çevirerek takım arkadaşı Brahim Diaz'ın kritik pasının ardından Fas Milli Takımı'na erken üstünlük sağladı. Ardından Ashraf Hakimi, 27. dakikada ceza sahası dışından sert bir vuruşla ikinci golü ekleyerek teknik direktör Tarık Sektioui yönetimindeki takımın üstünlüğünü pekiştirdi.

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Ancak Nijer Milli Takımı pes etmedi ve Mohamed Abdoul Rahman, 41. dakikada ülkesinin milli takımı adına farkı bire indirmeyi başardı; böylece ilk yarının son dakikalarının heyecanı arttı.

Uzatma dakikalarında Nijer, beraberliği yakalamak için önemli bir fırsat buldu. 45. dakikada Youssouf Ali Oumar bir penaltıyı harcadı. Ardından Hakimi, uzatmanın üçüncü dakikasında uzaktan bir serbest vuruş vuruşuyla Fas adına üçüncü golü kaydederek konuk ekibi cezalandırdı ve ev sahibi takım maçın ilk yarısını 3-1 önde tamamladı.

Zabiri: Tarih yazan bir yetenek

Zabiri'nin golü, genç forvetin Fas futbolunda ulaştığı konum göz önüne alındığında özel bir öneme sahip. 2025 yılında Şili'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Kupası'ndaki dikkat çekici performansı sayesinde, kendi kuşağının öne çıkan yükselen simalarından biri hâline geldi.

Zabiri, Fas Genç Milli Takımı'nın tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşarak elde ettiği tarihi başarının öne çıkan kahramanlarından biriydi. Turnuva boyunca beş gol kaydetti; bunların arasında Fas'ın 2-0 kazandığı Arjantin'e karşı final maçındaki iki golü de yer alıyor.

Faslı forvet, turnuvanın gol krallığını paylaştı; ayrıca Uluslararası Futbol Federasyonu'na göre müsabakanın en iyi ikinci oyuncusu olarak Gümüş Top'u kazandı ve ülkesinin dünya şampiyonluğuna ulaşmasında kilit bir rol oynadı.

Zabiri, Muhammed VI Futbol Akademisi'nde yetişti; ardından profesyonel kariyerine Union Touarga ile başladı, sonrasında Portekiz ekibi Famalicão'ya, oradan da 2026 Şubat'ında Fransız ekibi Rennes'e transfer oldu.

Daha sonra kiralık olarak İspanyol ekibi Racing Santander'e geçti ve İspanya Ligi'ndeki tecrübesinin başında dikkat çekici gol performansları sergilemeyi sürdürdü.

Fas, tam puan serisini sürdürmenin peşinde

Fas Milli Takımı, bugünkü maça elemelerde üst üste üçüncü galibiyetini elde etme hedefiyle çıktı. İlk iki haftada Gabon ve Lesotho'yu 2-0 mağlup ederek 6 puana ulaşmış ve Nijer maçı öncesinde Birinci Grup'un lideri olmuştu.

Nijer Milli Takımı ise yoluna Lesotho'yu 2-1 yenerek başlamış, ardından Gabon'a 2-0 mağlup olmuş ve Fas maçına 3 puanla çıkmıştı.