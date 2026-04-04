Videoda... Yamal öfkesini dile getiriyor ve Fleck'i görmezden geliyor

Kameralar, bugün Cumartesi günü La Liga'nın 30. haftası kapsamında "Riazor Metropolitano" stadyumunda oynanan Barcelona ile ev sahibi Atlético Madrid arasındaki heyecan verici maçın ardından şaşırtıcı bir anı yakaladı.

Katalan ekibi deplasmanda 2-1 galip gelerek La Liga şampiyonluğuna bir adım daha yaklaşsa da, Barça'nın yıldızı Lamine Yamal maçın ardından öfkeli bir şekilde ortaya çıktı.

Kameralar, Yamal'ı maçtan çıkarken gösterdi. Alman teknik direktörü Hans Flick, onunla konuşmaya çalıştı ancak İspanyol yıldız, teknik direktörüne konuşmayı reddederek öfkeyle işaret etti.

Yamal, Barcelona teknik ekibinden biriyle konuşurken soyunma odasına doğru yoluna devam etti.

Barça maçı 2-1 kazanarak La Liga'da liderliğini pekiştirdi. 76 puana ulaşan Barça, bugün erken saatlerde ev sahibi Real Mallorca'ya 2-1 yenilen ikinci sıradaki rakibi Real Madrid'in 7 puan önünde yer alıyor.



