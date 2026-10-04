Barcelona ve İspanya Milli Takımı'nın yıldızı Lamine Yamal'ın kardeşi Keyne, Lamine'nin Çekya karşısındaki golüne yaptığı yorumla sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti.

Yamal, İspanya'nın UEFA Uluslar Ligi'nde 3-1 kazandığı Çekya maçında muhteşem bir gol kaydetti.

Mundo Deportivo gazetesi, Lamine'nin annesi Sheila Ebana'nın dün cumartesi günü Instagram hesabının hikayeler bölümünden, küçük Keyne'nin kardeşinin golüne yorum yaptığı bir video paylaştığını aktardı.

Keyne Yamal yalnızca 4 yaşında, ancak kendi başına bir yıldız haline geldi bile. Yaptığı ya da söylediği her şey hızla sosyal medyada geniş çapta yayılan bir içeriğe dönüşüyor.

Keyne'nin sesi, maçın başlamasından yalnızca 6 dakika sonra Lamine'nin Çekya kalesine attığı golü yorumladığı videoda duyuldu.

Keyne, maçı evinden takip ediyordu; kardeşi golü kaydettikten sonra coşkuyla adeta patladı ve sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanan içten bir şekilde yorum yapmaya başladı.

Keyne büyük bir coşkuyla şöyle dedi: "Ne muhteşem bir gol anne! Kaleci yere kapaklandı, kaleci sakatlandı. Kaleciye bakın."

Keyne, bu sözlerini maçın gidişatını evinden takip ederken büyük bir coşku içinde dile getirdi; bu da kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.







