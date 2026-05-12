Videoda... Vingada, Koora'ya: Al-Hilal, Jesus'a haksızlık etti

Suudi Arabistan milli takımının eski teknik direktörü Portekizli Nelo Vingada, vatandaşı ve Al-Nassr teknik direktörü Jorge Jesus’un, ezeli rakip Al-Hilal’ın başında olduğu dönemde daha iyi bir muameleyi hak ettiğini vurguladı.

Jesus, 2023 ile 2025 yılları arasında Al-Hilal'ı çalıştırdı ve mavi takımla birçok başarıya imza attı. Lig ve Kral Kupası şampiyonluklarının yanı sıra iki Suudi Süper Kupa şampiyonluğu kazandı ve tüm turnuvalarda 34 maçlık rekor bir galibiyet serisi yakaladı.

Ancak Hilal, takımın vitrininde eksik olan Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanamadığı için Jesus'u kovdu ve Portekizli teknik direktör doğrudan rakip Al-Nassr'a transfer oldu.

Jesus, bugün Salı akşamı Suudi Roshen Profesyonel Ligi'nin 32. haftasındaki zirve mücadelesinde Al Hilal ile kritik bir rövanş maçına hazırlanıyor. Bu maçın sonucu, büyük ölçüde turnuvanın şampiyonunu belirleyecek.

Al-Nassr, 32 maçta topladığı 82 puanla liderlik koltuğunda oturuyor ve bir maç eksiği olan Al-Hilal'e 5 puan fark atmış durumda. Derbiden sonra ligde sadece bir hafta kaldı.

Vengada'nın, Jesus'un Al Hilal'da haksızlığa uğradığını düşünüp düşünmediğine ilişkin soruya, 1996 Asya Kupası'nı Suudi Arabistan ile kazanan teknik direktör, vatandaşının "daha iyi bir muameleyi hak ettiğini" vurguladı.

Fengada, daha sonra yayınlanacak olan Koora ile yaptığı röportajda, "Jesus, Al Hilal ile muhteşem bir iş çıkardı, bir dizi galibiyet ve harika sonuçlar elde etti ve olağanüstü bir sezon geçirdi. Takımla başardıklarını tekrarlamak zor" dedi.

"Al-Hilal'in Suudi Arabistan'ın en büyük kulübü olduğunu ve buradaki baskının muazzam olduğunu biliyorum, ancak tüm bunları başaran bir teknik direktörün, özellikle kendisi ve teknik ekibinin yaptığı harika işler göz önüne alındığında, tüm bu başarıların ardından daha iyi bir muameleyi hak ettiğini düşünüyorum" diye ekledi.

Fengada sözlerine şöyle devam etti: "Ancak futbol böyledir, hayat da böyledir. Bazen bir teknik direktör harika bir iş çıkarabilir, ancak sonuçta işin kalitesinden çok sonuçlar konuşur."