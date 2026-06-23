Videoda... Ürdün, Cezayir'in Dünya Kupası'ndaki yaralarını yeniden deşiyor

Ürdün Milli Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın grup aşamasının ikinci turunda Cezayir Milli Takımı ile oynadığı maçta, Dünya Kupası tarihindeki ilk kez öne geçmeyi başararak Dünya Kupası tarihine adını yazdırdı.

39. dakikada Nizar Al-Rashdan'ın attığı tarihi gol, "Al-Nashami"ye maçta üstünlük sağladı; bu an, Ürdün ve Arap dünyası tarafından uzun süredir sabırsızlıkla bekleniyordu.

Ürdün Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele ediyor. Arjantin, Avusturya ve Cezayir'in yer aldığı zorlu gruba rağmen, "Al-Nashami" ilk dakikadan itibaren büyük bir karakter sergiledi.

Cezayer karşısında öne geçmek, Ürdün’ün artık sadece onurlu bir performans sergilemeyi hedeflemediğini, bir sonraki tura yükselme bileti için gerçek rekabetin içine girdiğini gösteriyor.

Fransız futbol istatistik ağı “Stats Foot”a göre, Cezayir milli takımı Dünya Kupası’ndaki 15 maçta sadece bir kez kalesini gole kapatabildi; bu da 18 Haziran 2010’da İngiltere karşısında gerçekleşti.

Ürdün’ün Dünya Kupası’nda ilk kez öne geçmesi, daha büyük hayallerin kapısını araladı; üç puan artık mümkün hale geldi ve tur atlama artık uzak bir hayal değil. Final maçının sonucu ne olursa olsun, Ürdün’ün adı Dünya Kupası’nın “skor üstünlüğü sağlayanlar” listesine girdi.