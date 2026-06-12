Videoda: Trump, Pochettino'yu şaşırttı... ve ABD milli takımını coşturdu

ABD Futbol Milli Takımı'nın Arjantinli teknik direktörü Mauricio Pochettino, ABD Başkanı Donald Trump'tan bir telefon aldı. Trump, ABD'nin Kanada ve Meksika ile ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma ve turnuvada mücadele etme konusunda takımın hazırlık durumunu öğrenmek istedi.

ABD Milli Takımı'nın sayfası, "X" platformu üzerinden, takımın açılış maçı öncesinde büyük bir heyecanla beklenen, Başkan Trump ile teknik direktör Pochettino ve milli takım oyuncularını bir araya getiren görüşmenin anlarını belgeleyen bir video yayınladı.

Başkan Trump, görüşme sırasında şunları söyledi: "Sizi sadece harika bir insan ve olağanüstü bir teknik direktör olduğunuzu söylemek için aradım. Kariyerinizi ve başarılarınızı çok iyi biliyorum, sahip olduğunuz oyuncuların kalitesini de biliyorum... Turnuvada çok ileri gidebileceğinize inanıyorum ve sadece size başarılar dilemek istedim."

Trump sözlerine şöyle devam etti: "Oyuncularınızın ne kadar kaliteli olduğunu biliyorum. Bence şampiyonluğu kazanmak için iyi bir şansınız var... Sadece size başarılar dilemek istedim!"

Bu görüşme, Cuma günü Los Angeles'ta Paraguay ile oynanacak ve Başkan Trump'ın katılmayacağı ABD milli takımının açılış maçından birkaç saat önce gerçekleşti.

Bununla birlikte, futbolu düzenli olarak takip etmeyen Trump, turnuvayı takip ettiğini ve milli takımı desteklemeye özen gösterdiğini vurguladı.

ABD milli takımı, ülkesinin ev sahipliği yaptığı turnuvada ilerleyen aşamalara ulaşacağına dair taraftarların büyük beklentileri arasında, kendi sahasında başarılı sonuçlar elde etmeye çalışıyor.