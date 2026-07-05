Videoda: Taraftarları hayrete düşüren bir an… Endrick, Vinícius’un hediyesini reddediyor

Brezilyalı Endrick Felipe, Pazar akşamı New York Stadyumu’nda oynanan 2026 Dünya Kupası son 16 turu Brezilya-Norveç karşılaşmasında, takım arkadaşı Vinícius Júnior’un sunduğu değerli bir fırsatı değerlendiremedi.

Brezilya milli takımının teknik direktörü İtalyan Carlo Ancelotti, hücumda daha etkili olmak ve Norveç savunmasını aşmak amacıyla 58. dakikada genç forvet Endrick Felipe'yi Matheus Cunha'nın yerine oyuna soktu.

Endrick, Vinícius Júnior'dan aldığı mükemmel pasla kaleyle karşı karşıya kaldıktan sonra rakip kaleyi tehdit etmek için sadece bir dakikaya ihtiyaç duydu; ancak genç forvet, ceza sahası içinde topu aldıktan sonra direğin yanından şutunu attı ve “Seleção”ya öne geçme fırsatı verebilecek altın bir şansı kaçırdı.

Brezilya milli takımı, 32'lü turda Japonya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya yükselmiş ve turnuvadaki istikrarlı gidişatını sürdürmüştü. "Seleção", 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenine Fas ile 1-1 berabere kalarak başlamış, ardından Haiti ve İskoçya'yı 3-0'lık skorlarla arka arkaya mağlup ederek eleme turlarına yükselmeyi garantilemişti.

Öte yandan Norveç Milli Takımı, oynadığı dört maçta 18 gol atarak bu yılki Dünya Kupası'nın en heyecan verici takımlarından biri olduğunu kanıtladı; bu rakam, maçlarının hücum ağırlıklı karakterini yansıtıyor.

Grup aşamasında Fransa’ya 4-1’lik ağır bir yenilgiye rağmen, Norveç milli takımı hızla dengesini yeniden kazandı ve son 32 turunda Fildişi Sahili’ni 2-1 mağlup ederek son 16’ya yükselmeyi başardı ve Brezilya ile karşılaşmaya hak kazandı.