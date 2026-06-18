Videoda... Suudi Lig kulüplerinin transfer anlaşmalarını bozan yeni bir yasa

Suudi Roshen Ligi, yaklaşan yaz transfer dönemi başlamadan önce, Lig Birliği tarafından çıkarılan ve “tuhaf” olarak nitelendirilen yeni bir yasa nedeniyle yeni bir krizle karşı karşıya.

Suudi Ligi Birliği’nin transfer komitesi, geçtiğimiz Mayıs ayından bu yana her kulübe, önümüzdeki yaz transfer döneminde sözleşme imzalayabilecekleri özel bütçelerini bildirmişti.

Suudi gazeteci Abdulrahman El-Humeidi, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programında, kulüplerin açıklanan bu bütçeyi nasıl kullanacaklarına ilişkin Suudi Roshen Ligi Birliği tarafından çıkarılan yeni bir kuralı ortaya çıkardı.

El-Humeidi, “Transfer Komitesi, geçen Mayıs ayının başında önceden açıklanan kriterlere göre kulüplerin bütçelerini onayladı; bu olumlu bir adımdır” dedi.

Ancak sözlerine şöyle devam etti: “Ancak şaşırtıcı olan, bazı kulüplerin transferlerini gerçekleştirememesidir. Çünkü Transfer Komitesi, yeni oyuncuların mali değerine ilişkin bağımsız bir değerlendirme yapıyor ve bu değerlendirmeyi kulüplere zorunlu olarak dayatıyor; oysa daha önce bu değerlendirme isteğe bağlıydı.”

Ayrıca şunları ekledi: “Bazı kulüpler, bu konuyu görüşmek üzere bir genel kurul toplantısı düzenlenmesi için Lig yönetimi ile ciddi görüşmelere başladı; zira bazı kulüplerin bakış açısına göre bu durum, aranan adaleti bozuyor ve kulüp yönetimlerinin işleyişinin özüne doğrudan bir müdahale niteliği taşıyor.”

Şöyle sordu: “Kulüp yönetimleri kendi kaynaklarını yönetmeye yetkin değil mi? Cevap evet ise, neden seçiliyor ve onaylanıyorlar? Şirketlere ait özel kulüplerin ve Spor Bakanlığı’na bağlı kulüplerin durumu ne olacak?”

Ve şöyle devam etti: “Neden futbolu yönetmek için yeni sistemler icat etmekte ısrar ediyoruz? Oyuncuları değerlendirmekle görevli yetkililer yeterince yetkin mi? Daha önce çalıştıkları Avrupa kulüplerinde bu tür bir otoriter müdahaleyi kabul ederler miydi?”

Bazı haberlerde, Suudi Ligi yetkililerinin, dünya çapındaki futbol yıldızlarını çekmek için hayali maaşlar ödemek yerine genç yeteneklerle sözleşme imzalayarak harcamaları azaltma niyetinde oldukları belirtilmişti.



