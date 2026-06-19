Suudi gazeteci, Al-Hilal ve Suudi milli takımının kaptanı Salem Al-Dossari’yi eleştirerek, 2026 Dünya Kupası’nda İspanya milli takımıyla oynanacak maçta yedek kulübesinde tutulmasını talep etti.

Suudi Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda önümüzdeki Pazar günü, ABD'nin Atlanta kentindeki Mercedes-Benz Stadyumu'nda İspanya Milli Takımı ile karşılaşacak.

Suudi gazeteci Ali Al-Anzi, "Al-Saudiya" kanalındaki "Nadina" programına yaptığı açıklamada, "Salem Al-Dossari, son on yılın en önemli ve en iyi Suudi oyuncusudur; kim isterse istesin, kim istemezse istemesin" dedi.

Ancak sözlerine şöyle devam etti: “Özellikle geçen sezon Al-Hilal kulübünde, İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi yönetiminde pek fazla maça çıkamadı.”

Şöyle devam etti: “Dolayısıyla Salim El-Dossari’nin Suudi milli takımında ve teknik direktör (Giorgos) Donis yönetiminde sorumluluk hissetmesi bir kusur değildir; eğer katkı sağlayamıyorsa, ilk 11’de oynamamalıdır.”

Şöyle ekledi: “Salem Al-Dossari, özellikle Al-Hilal’da Suudi futbolcuları bir seviyeden başka bir seviyeye taşıdı, ancak Suudi milli takımında beklenen katkıyı sağlayamadı; bana Arjantin’e attığı golü de anlatma, çünkü o hiçbir şampiyonluk kazanamadı.”

Son olarak şunları söyledi: “Son iki yıldır Salem Al-Dossari artık tanıdığımız oyuncu değil. Eski seviyesine dönmeli ve daha fazlasını göstermeli; çünkü seviyesinin %60’ını bile gösteremiyorsa ona ihtiyacımız yok, özellikle de kaptan ve takımın bir numaralı yıldızı olduğu için.”