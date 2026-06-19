Videoda... Suudi gazeteci: Ronaldo, Al-Nassr'ı kontrol ediyor!

Bir Suudi gazeteci, Al-Nassr’ın kaptanı Portekizli Cristiano Ronaldo’nun Suudi kulübü üzerinde uyguladığını nitelendirdiği “kontrol”ü eleştirdi ve bunun olmaması gerektiğini vurguladı.

Al-Nassr kulübünün adı, önümüzdeki sezon takımı yönetmesi için Ronaldo’nun şu anki Portekiz milli takım teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez’i görevlendirme planlarıyla anıldı; bu durum, “Avrupa’nın Brezilyası” lakaplı takımın 2026 Dünya Kupası’ndaki zayıf performansı nedeniyle taraftarların tepkisini çekti.

Suudi gazeteci Abdulaziz Al-Ghayama, Suudi spor kanallarında yayınlanan “Fi 90” programında yaptığı açıklamalarda bu durumu eleştirdi ve İspanyol teknik direktörle anlaşma yapma eğiliminin nedeninin Ronaldo olduğunu belirtti.

Ghayama, “Ronaldo şu anda 41 yaşında ve 42. yaşına doğru ilerliyor. Hâlâ aktif bir oyuncu iken kulübü yönetmesi fikri yanlış” dedi.

Şöyle devam etti: “Doğru, çok hevesliydi ve lig şampiyonluğunu kazanmayı başardı, ancak bu durum, hâlâ aktif bir oyuncu iken kulübü yönetmeye kadar uzanamaz. Eğer daha sonra Al-Nassr kulübünün %15 veya %20 hissesine sahip olup karar verici konumuna gelirse, o zaman bu başka bir konudur.”

Ve şöyle tamamladı: “Oyuncu olarak, teknik direktörün seçimi konusunda bu şekilde müdahale etmesi ise bence yanlış bir durumdur.”

Roberto Martínez, Çarşamba günü 2026 Dünya Kupası ilk turunda Portekiz’in Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından, özellikle Ronaldo’nun performansındaki düşüşe rağmen onu oyundan çıkarmaması nedeniyle şiddetli eleştirilere maruz kaldı.