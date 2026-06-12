Videoda... Suudi gazeteci Hamdallah'ın yeni görev yerini açıkladı

Suudi basını, Şabab kulübünden ayrılan Faslı forvet Abdülrazak Hamdallah’ın gelecek sezonki yeni takımını açıkladı.

Al-Shabab kulübünün başkanı Abdulaziz Al-Malik, geçen sezonun sonunda Roshen Ligi'nde kulüp ile yaşadığı krizin ardından Hamdallah'ın takımdan ayrıldığını daha önce açıklamıştı.

Suudi medya mensubu Khaled Al-Shneef, "Dorina Geir" programında şunları söyledi: "Abdulrazak Hamdallah, bir yıllık sözleşmeyle resmi olarak Al-Taawoun kulübüne transfer oldu."

Al-Taawoun kulübü, Kolombiyalı yıldızı Roger Martinez'in sözleşmesini yenilemede başarısız olmasının ardından, gelecek sezon için Faslı forvetle daha önce görüşmelere başlamıştı.

Bu, Hamdallah'ın Al-Nassr, Al-Ittihad ve Al-Shabab'ın yanı sıra 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda kiralık olarak forma giydiği Al-Hilal'den sonra Suudi Roshen Ligi'nde oynayacağı beşinci takım olacak.

35 yaşındaki oyuncu, Roshen Ligi'nde büyük bir geçmişe sahip. Profesyonel ligin başlangıcından bu yana 150 golle ligin en golcü ikinci oyuncusu konumunda ve Suriyeli forvet Ömer El-Soma'nın 5 gol gerisinde.