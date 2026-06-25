Bir Suudi medya mensubu, 2026 Dünya Kupası’nda son 32 turuna yükselen Fas milli takımını överek, bu takımı turnuvadaki en iyi Arap takımı ve turnuvada ilerleyebilecek tek aday olarak nitelendirdi.

Fas milli takımı, Perşembe günü sabahın erken saatlerinde oynanan grup aşamasının üçüncü ve son maçında Haiti'yi 4-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda son 32 turuna yükseldi ve gol farkıyla Brezilya'nın ardından Grup 3'te ikinci sırada yer aldı.

Suudi medya mensubu Abdulrahman El-Humeidi, “MBC 1” kanalındaki “Nadina” programında şunları söyledi: “Turnuva öncesinde bizim ve tüm analistlerin tahmin ettiği gibi, diğer Arap milli takımlarından farklı olan ve turnuvada en çok ilerleyeceği öngörülen takım eleme turunu geçti.”

Hameddi sözlerine şöyle devam etti: “Atlas Kaplanları, bu tarafsız tahminlerin doğruluğunu kanıtladı. Fas, hem sistem olarak, hem bireysel isimler açısından, hem de takım performansı ve geçmişteki Dünya Kupaları’nda yarattıkları miras açısından, şu ana kadar en iyi Arap milli takımıdır.”

Son olarak şunları söyledi: “Bunun kanıtı, 2022 Dünya Kupası’nda grup aşamasında 7 puan toplaması, ardından mevcut Dünya Kupası’nda da 7 puan toplayarak 2026 Dünya Kupası’nın son 32 turuna yükselmesidir. Her zaman Fas!”

Hatırlanacağı üzere Fas milli takımı, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nda, Fransa ve Hırvatistan’a yenilerek turnuvayı dördüncü sırada tamamlamadan önce, Dünya Kupası yarı finaline yükselen ilk Arap ve Afrika takımı olmuştu.