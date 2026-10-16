Suudi Arabistanlı bir gazeteci, Hilal kaptanı Salem El Devseri'nin takımdaki kariyerinin bu sezonun sonunda bitecğini, önümüzdeki yaz transfer döneminde yeni bir oyuncuyla anlaşma sağlanması nedeniyle açıkladı.

Suudi gazeteci Abdülaziz El Müreysil, "Nabd Tuwaiq"e yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hümam El Hümami Hilal'e transfer olacak ve Salem El Devseri dosyasını kapatacak."

Basında yer alan haberler, Hümam El Hümami'nin Şebab ile sözleşme yenileme görüşmelerinin anlaşmaya varılamaması nedeniyle durduğunu, bazı kulüplerin de oyuncunun hizmetlerinden yararlanmak için ilgi gösterdiğini belirtmişti.

El Müreysil, sözlerine şöyle devam etti: "Hilal taraftarlarının Salem El Devseri için yaptığı savunma, Hümam El Hümami'ye geçecek. Suudi Arabistan Milli Takımı'nda ortaya koyduğu performans göz önüne alındığında şu an bunu hak ediyor."

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El Hümami, Suudi Arabistan Milli Takımı'nı turnuva şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Arap Körfezi Kupası "Körfez 27"de en iyi oyuncu ödülünü kazanmıştı. Suudi Arabistan, final maçında Birleşik Arap Emirlikleri'ni 2-0 yenmiş, bu maçta El Hümami bir gol kaydetmişti.

Salem El Devseri'nin, Suudi Arabistan Milli Takımı ile Amerika, Kanada ve Meksika'daki 2026 Dünya Kupası'na katıldığı sırada geçirdiği ameliyat nedeniyle bu sezon başından bu yana Hilal ile hiç forma giymediği hatırlatılmalı.

Hilal, El Devseri'nin oynadığı sol kanat bölgesine iki yabancı oyuncuyla anlaşmıştı: Hollandalı Crysencio Summerville ve Brezilyalı Gabriel Martinelli. Bu durum, "Tornado"nun sahalara dönüşünü daha da zorlaştırıyor.