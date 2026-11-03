Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'nin oyuncusu, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki Katar temsilcisi Al-Sadd karşılaşmasında kafasına darbe alarak beyin sarsıntısı geçirdi.

Al-Ahli, dün Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'daki Cassim Bin Hamad Stadı'nda, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasındaki dördüncü haftada karşı karşıya geldiği Al-Sadd ile golsüz berabere kaldı.

Maçta, Al-Ahli'nin Fransız orta saha oyuncusu Valentin Atangana, takım arkadaşı Mohamed Suleiman Bakr ile istemsiz bir temasa girmesinin ardından sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıktı.

Suudi Arabistan'ın "Al-Riyadiyah" gazetesi, Fransız orta saha oyuncusunun geçtiği röntgenlerin, kafa bölgesinde hafif bir beyin sarsıntısı olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:30 ALT

Atangana, sakatlandığı anda durumunun kontrol edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'daki özel bir hastaneye kaldırılmış, ardından kafile mensuplarıyla birlikte Cidde'ye dönmüştü.

21 yaşındaki oyuncunun, sakatlık bölgesinde herhangi bir iz bulunmadığından emin olmak amacıyla bugün Salı günü Al-Ahli ile birlikte daha fazla tıbbi tetkikten geçmesi planlanıyor.

Al-Ahli'nin "Instagram" sitesindeki resmi hesabı ise oyuncunun bir video paylaşarak taraftarları durumu konusunda rahatlattı; sakatlığın hafif olduğunu, kendisinin iyi olduğunu ve uluslararası ara sonrasında maçlara hazır olacağını vurguladı.

Al-Ahli, 2027 Asya Uluslar Kupası maçlarının yeniden programlanması nedeniyle Roshn Ligi'nin on üçüncü hafta maçlarının ertelenmesinin ardından, önümüzdeki uluslararası araya kadar yeni bir maç oynamayacak.