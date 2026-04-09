Videoda... Suudi Arabistan'ın en golcü oyuncusu Al-Nassr'a meydan okuyor

2025-2026 Roshen Ligi sezonunun en golcü Suudi oyuncusu, iki takım arasında merakla beklenen karşılaşma öncesinde Al-Nassr ile bir düelloya girdi.

Al-Nassr, önümüzdeki Çarşamba günü Al-Oul Park Stadyumu'nda, Roshen Ligi'nin 29. haftasından öne alınan maçta Al-Ittifaq ile karşılaşacak.

Al-Ittifaq'ın yıldızı Khaled Al-Ghanam, Perşembe günü Roshen Ligi'nin 28. haftasında Riyad'a 2-3 yenildikten sonra bu karşılaşma hakkında konuştu.

Al-Ghanam, Riyad'a yenildikten sonra Sekiz Kanallara yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda konsantrasyonumuzu kaybettik ve birçok hata yaptık, ancak telafi etmek için önümüzdeki maçlarda bunları düzeltmeye çalışacağız" dedi.

Takımın Al-Nassr ile oynayacağı bir sonraki maçla ilgili olarak ise: "Maça iyi hazırlanacağız ve hedefimiz 3 puanı almak."

El-Ghanam, Riyad'ın kalesine Al-Ittifaq'ın ikinci golünü attıktan sonra, bu sezon Roshen Ligi'nde Suudi golcülerin en skorerleri sıralamasında zirvede kalmaya devam etti.

Eski Al-Hilal oyuncusu, bu sezon Roshen Ligi'nde 10. golüne ulaşarak, ikinci sırada yer alan "El-Za'im"in kaptanı Salem Al-Dossari'yi iki gol farkla geride bıraktı.

Nassr, 70 puanla Suudi Ligi'nde lider konumda bulunuyor. İkinci sıradaki Hilal'e 2 puan, üçüncü sıradaki Al-Ahli'ye 4 puan ve yedinci sıradaki Al-Ittifaq'a 18 puan fark atmış durumda, ancak onlardan bir maç daha az oynamış durumda.