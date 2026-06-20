Videoda: Söylentilerin aksine... Cristiano Ronaldo ve Bruno Fernandes'in neşeli anları

Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo ve orta saha yıldızı takım arkadaşı Bruno Fernandes, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Özbekistan ile oynanacak maça hazırlık kapsamında bugün Cumartesi günü yapılan antrenmanda neşeli ve samimi bir atmosferde görüldü.

Portekizli “Record” gazetesi, antrenman sırasında Ronaldo ve Bruno’nun, diğer orta saha oyuncusu Vitinha eşliğinde sohbet edip güldüklerini gösteren bir video yayınladı. Bu sahne, ilk turda Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kalmasının ardından takımın üzerinde oluşan baskıya rağmen, “Denizciler” kampındaki olumlu havayı yansıtıyordu.

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Videonun yayılması, açılış maçının ardından medyada ve taraftarlar arasında yaşanan tartışmaların ortasında gerçekleşti. Ronaldo, maç boyunca kaleye tek bir şut bile çekememişti. Bazı taraftarlar, başta Bruno Fernandes ve João Neves olmak üzere bir dizi oyuncuyu, milli takım kaptanına yeterince pas vermedikleri veya bazı ataklarda onu görmezden geldikleri yönünde suçladı.

Tartışma, geçtiğimiz günlerde João Neves’in Ronaldo hakkında geniş yankı uyandıran açıklamalarının yanı sıra, Portekizli yıldızın kız kardeşi Katia Aveiro’nun da müdahalesiyle daha da alevlendi. Aveiro, bazı taraftarların oyuncuların sahada kardeşine karşı tutumlarını eleştirdiği şeklinde yorumladığı mesajlar paylaştı.

Ayrıca sosyal medya platformlarında, Ronaldo’nun bazı taraftarları tarafından başlatılan bir kampanya görüldü; bu kampanyada, milli takımın bazı oyuncuları bencillikle ya da Portekiz kaptanına yeterince saygı göstermemekle suçlandı.

Ancak “El Don”, dün Cuma günü Portekiz milli takımının antrenmanlarından bir grup fotoğrafı paylaşarak, takımın “her zaman birleşik” olduğunu vurgulayan bir mesaj ekledi.



