Portekiz Milli Takımı kaptanı Cristiano Ronaldo, bu yılki Dünya Kupası’nın eleme turlarında, Hırvatistan Milli Takımı’na bir gol atarak bu turnuvadaki gol suskunluğunu bozdu.

"El Don" lakaplı Ronaldo, bugün Cuma sabahı oynanan 32'li tur maçının 68. dakikasında penaltı vuruşundan gol attı ve topu kalenin ortasına gönderdi.

Portekizli yıldızın golü, ülkesinin milli takımının 2-1'lik galibiyetle son 16 turuna yükselmesine katkıda bulundu. Takım, önümüzdeki Pazartesi akşamı İspanya milli takımıyla karşılaşacak.

"Opta" ağının istatistiklerine göre, bu gol Ronaldo'nun Dünya Kupası'nda eleme turlarında attığı ilk gol. Ronaldo, turnuvada daha önce attığı 10 golün tamamını grup aşamasında kaydetmişti.

Ancak Ronaldo, turnuvada olağanüstü bir gol rekoruna sahip; 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.

Ronaldo, Dünya Kupası eleme turlarında ilk golünü, bu turda oynadığı önceki 8 maçta gol atamamasının ve kaleye yaptığı 30 başarısız denemenin ardından kaydetti.

Ronaldo’nun bu sekiz maçı sırasıyla 2006’da Hollanda, İngiltere, Fransa ve Almanya’ya karşı; 2010’da İspanya’ya karşı; 2018’de Uruguay’a karşı; 2022’de ise İsviçre ve Fas’a karşı oynadığı maçlardı.

Ayrıca Ronaldo, 47 yaş 147 gün ile Dünya Kupası tarihinde eleme maçında gol atan en yaşlı oyuncu oldu.

Ronaldo, 39 yaş 283 gün ile önceki rekoru elinde tutan Portekizli vatandaşı Pepe’nin rekorunu kırdı.