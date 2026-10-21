İtalyan ekibi Como, bu akşam çarşamba günü iki takımı karşı karşıya getiren ve Şampiyonlar Ligi ön eleme turu kapsamında oynanan maçta, Manchester United karşısında 4-1'lik tarihi ve hak edilmiş bir galibiyet elde etti.

Como'nun gollerini 2 ve 57. dakikalarda Nico Paz ("iki gol"), 49. dakikada Anastasios Douvikas ve 76. dakikada Jacobo Ramón kaydetti. Manchester United'ın onur golünü ise Joshua Zirkzee (90+1) attı.

Como gol şölenini erken ve şok edici bir şekilde açtı. Daha ikinci dakikada Nico Paz, Lucas Da Cunha'dan gelen ustaca verilmiş kesin pası aldı ve soğukkanlılıkla United'ın ağlarına göndererek kabusun başlangıcını ilan etti.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte ev sahibi ekip baskısını sürdürdü. 49. dakikada Paz, golcü kimliğinden pas verene dönüşerek güzel bir karşılık verdi ve Yunan takım arkadaşı Anastasios Douvikas'a kesin bir pas gönderdi; Douvikas da bunu ustaca ikinci gole çevirdi.

Aradan sadece sekiz dakika geçti ki gerçek aşağılanma anı geldi. 57. dakikada Paz, United orta saha oyuncusu Carlos Baleba'nın felaket bir hatalı pasını değerlendirdi; topa atılarak roket hızıyla kaleyle baş başa kaldı ve United savunmasının şaşkın bakışları arasında kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Como bununla da yetinmedi, bu geceyi unutulmaz tarihi bir geceye dönüştürmek istedi. 76. dakikada savunma oyuncusu Jacobo Ramón, Brezilyalı Caíque Bruno'dan gelen kesin pası aldıktan sonra dörtlüğü tamamladı ve Manchester United'ın umutlarına son darbeyi indirdi.

Baş kahramanı iki gol ve bir asistle Nico Paz olan tam bir dörtlü ve Como'dan sert bir mesaj: Manchester United artık karşısında korkulan o takım değil, aksine Avrupa'nın en kolay avı haline geldi.

Maçın son nefeslerini verdiği anda Manchester United bir onur golüyle yüz akını korumayı başardı. 90+1. dakikada Joshua Zirkzee, takım arkadaşı Amad Diallo'dan gelen kesin pası alarak topu ağlara gönderdi ve skoru 4-1'e indirdi; ancak bu, Manchester United'ın aldığı ağır yenilginin görüntüsünü değiştirmedi.