Mısırlı yıldız Mohamed Salah, bu gece Anfield Stadyumu'nda oynanan İngiltere Premier Ligi'nin 32. haftası kapsamında Fulham karşısında muhteşem bir gol atarak Premier Lig'deki golcü kimliğini yeniden ortaya koydu.

Liverpool, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürmek için galibiyetten başka seçeneği olmadığı için büyük baskı altında maça çıktı ve ilk yarıyı yıldızları Salah'ın attığı iki golle tamamladı.

Mısırlı yıldız, 40. dakikada Hollandalı takım arkadaşı Cody Gakpo'dan aldığı pası, Alman kaleci Bernd Leno'nun kalesine muhteşem bir kavisli vuruşla gönderdi ve tribünler "Mısırlı Kral" sloganlarıyla coştu.

Reds'in yıldızının Premier Lig'de attığı son gol, 29. haftada Wolverhampton'a 1-2 yenildikleri maça dayanıyor.

Salah, teknik direktör Arne Slot'un taktiksel kararına göre, takımının Paris Saint-Germain ile oynadığı ve 0-2 mağlup olduğu Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında forma giymemişti, ancak Hollandalı teknik adam bugün onu ilk 11'e geri döndürdü.