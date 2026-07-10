Videoda... Ruiz'in golü, İspanya'ya çeyrek asırdır eksik olan bir rekoru kazandırdı

Orta saha oyuncusu Fabián Ruiz, bugün Cuma günü 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde oynanan maçın 30. dakikasında Belçika kalesine “La Roja”nın ilk golünü atarak İspanya milli takımının tarihi bir rekora imza atmasına katkıda bulundu.

Bu golle İspanya, bu yılki Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 10'a çıkardı ve 2002 Dünya Kupası'ndan bu yana ilk kez bu rakama ulaştı.

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Ayrıca Ruiz’in golü Paris Saint-Germain’e bir başarı daha kazandırdı; İspanyol oyuncu, 2026 Dünya Kupası’nda gol atan Paris ekibinden sekizinci oyuncu oldu ve bu, mevcut turnuvada tek bir kulüpten en fazla gol atan oyuncu sayısı rekorunu oluşturdu.

İspanya milli takımı, 32'li turda Avusturya'yı 3-0'lık rahat bir galibiyetle geçtikten sonra, çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 yenerek Dünya Kupası çeyrek finallerine yükseldi.



