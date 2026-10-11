Fas Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Walid Regragui, Cristiano Ronaldo'nun ülkesi Portekiz Milli Takımı ile yaşadığı krize dair değerlendirmede bulundu.

Foot Mercato sitesi, Regragui'nin "Canal Plus" kanalındaki Football Club programına konuk olduğu sırada yaptığı açıklamaları yayımladı; teknik direktör bu krize dair çarpıcı bir analiz sundu.

Regragui, "Ronaldo çok şey verdi; birçok Portekizli futbolcunun ve aynı zamanda Portekiz futbolunun kazandığı konum Cristiano'ya ait" dedi.

Sözlerine şöyle devam etti: "Bu ona istediği her şeyi yapma hakkını vermez, ama bence bu son dönemde yaşanan her şey hiç isabetli olmayan bir biçimde ilerledi. Bence onunla oturup konuşmak ve 'Dinle, burada durmamız gerekiyor' demek gerekirdi."

Regragui, "Üstelik teknik direktör, Ronaldo'nun kulübü Al Nassr'da birlikte çalıştığı bir isim. Mutlaka daha önce, yola devam edip etmeyeceği konusunda konuşmuşlardır. İki taraf da kendilerine zarar verdi, bu da üzücü bir durum" ifadelerini kullandı.

Ancak Regragui daha da ileri gitti ve Portekiz'de Cristiano Ronaldo'ya yaklaşım biçimiyle Arjantin'de Lionel Messi'nin gördüğü muameleyi karşılaştırarak, iki durum arasındaki farkın son derece net olduğunu belirtti.

"Bence Ronaldo, gururunun da etkisiyle 1000 gole ulaşmak istiyor ve belki bunu Portekiz Milli Takımı forması altında başarmak istiyor. Ama nihai sonuç şu ki, bu olay olumsuz bir görüntü veriyor" diye vurguladı.

Regragui, "Söylemek istediğim şu: Böyle bir şey Arjantin'de asla yaşanmazdı. Arjantinlilerin ve futbolcuların Messi'ye duyduğu o kutsallaştırma derecesindeki bağlılığın benzerini Portekizlilerin Ronaldo'ya karşı hissettiğini hiçbir şekilde görmedim" dedi.

Sözlerini şöyle tamamladı: "Portekizliler hiçbir zaman Ronaldo için koşmak ve savaşmak istemedi; Arjantinliler ise bunu Messi için, son Dünya Kupası'nda bile kabul etti. Portekiz'de ise bu durum kesinlikle kabul görmedi."