Videoda... Real Madrid'in yıldızı feci bir hataya imza attı

Real Mallorca, bugün Cumartesi günü İspanya Ligi'nin 30. haftasında evinde ağırladığı Real Madrid karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

"AS" gazetesi, Real Madrid'in ilk yarı bitmeden gol bulmak için baskı kurduğu sırada Real Mallorca'nın golü attığını yazdı.

Real Mallorca'nın golünü, 41. dakikada takım arkadaşı Pablo Mafio'nun muhteşem ortasının ardından Manuel Morlanes attı.

"As" gazetesi, Morlanis'in topu harika bir şekilde kontrol ettiğini ve Fransız oyuncu Eduardo Camavinga'nın büyük bir dikkatsizliği karşısında kaleci Andriy Lunin'in kalesine sert bir şut attığını belirtti.

Eduardo Camavinga, Mafio'nun ortasına müdahale etmek yerine topu izlemekle yetindi.

Camavinga'nın geleceği belirsizliğini korurken, önümüzdeki yaz Real Madrid'den ayrılabileceğine dair haberler çıkıyor.

