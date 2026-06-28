Videoda: Rafik Belghali’nin ustaca hareketi, Cezayir’i eleme yarışına geri döndürdü

Cezayir milli takımı, grup aşamasının üçüncü turunda Avusturya ile oynadığı maçta Dünya Kupası’nda son 32’ye kalma mücadelesine geri döndü.

Avusturya'nın forveti Marco Arnautović, 28. dakikada ülkesini öne geçirdi.

Cezayir, bir sonraki tura yükselebilmek için beraberlik ya da galibiyete ihtiyaç duyuyor.

İlk yarının uzatma dakikalarında Rafik Belghali, muhteşem bir bireysel çabayla beraberlik golünü attı. Ceza sahasına giren Belghali, Avusturya savunmacısını çalımladıktan sonra kaleci Alexander Schlager’in kurtaramadığı bir şutla topu ağlara gönderdi.



