Paris Saint-Germain, bu akşam Etihad Stadyumu'nda oynanan ve Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftası kapsamında yer alan karşılaşmada, ev sahibi Manchester City'yi yarım saat içinde attığı üç golle şoke etti.

13. dakikada Paris, City oyuncularının büyük bölümünün öne çıkmasını değerlendirerek kontra atakla ilerledi ve top Fransız milli oyuncu Désiré Doué'ye ulaştı. Doué, yerden çok iyi vurduğu topu İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın sağından ağlara gönderdi; kaleci bu şutu kurtarabilirmiş gibi göründü.





Bunları da okuyun

Bernabéu ayağa kalktı: Villarreal karşısında Real Madrid oyuncularına ıslık sesleri

Videoyla: Diomande, Real Madrid formasıyla ilk gollerini attı; Vinicius'a goldan sonra kırmızı kart

Saint-Germain, City'ye toparlanma şansı tanımadı. 15. dakikada Ousmane Dembelé topu sağ taraftan sol tarafta bulunan Doué'ye gönderdi, Doué de topu takım arkadaşına geri çevirdi ve eski Barcelona forveti kafayla topu Donnarumma'nın ağlarına yollayarak konukların üstünlüğünü artırdı.









32. dakikada ise Portekizli orta saha oyuncusu Vitinha, Zaire-Emery'den topuklama bir pas aldıktan sonra topu direkt City kalesine göndererek konukların üçüncü golünü kaydetti.

Mavi takım, bugünkü maça Premier Lig'de Liverpool'u farklı bir skorla (3-0) yenmenin verdiği moralle çıktı; Saint-Germain ise Fransa Ligi'nde Le Mans'ı (3-1) geçmişti.