Prag'da sıradan olmayan bir gecede İspanya, Çekya'yı 2-0 mağlup ederek zorlu bir galibiyet elde etti. Her şeyi barındıran bir maçtı: İspanyol üstünlüğü, tartışmalı bir penaltı, iptal edilen bir gol, dengeleri alt üst edebilecek bir Çekya fırsatı ve karşılaşmanın kaderini değiştiren bir kırmızı kart.

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Dünya şampiyonunun, ona giden yollar tuhaf olsa bile yalnızca zafer dilinden anladığını teyit eden yeni bir galibiyet. İspanya, 15 puanla (puan kaybetmeden) grup liderliğine yerleşirken, Çekya tek puanı bile olmadan sonuncu sırada yer alarak gerçek bir çıkmaza girdi.

İlk yarı: İspanya'nın hakimiyeti

İspanya Milli Takımı maça belirgin bir baskıyla başladı; orta sahaya hakimiyetini dayattı, topa sahip oldu ve ilk anlardan itibaren alışılmış ritmini kabul ettirmeye çalıştı.

La Roja'nın organize Çek savunmasını delmek için tekrar eden girişimlerine rağmen, Çekya savunmasının birden fazla kez araya girip tehlikeli denemelerden kalesini kurtarmasının ardından uzun süre golsüz beraberlik hakim oldu. Bunların en dikkat çekeni, İspanya Milli Takımı'nın en aktif oyuncularından olan Ferran Torres'in girişimiydi.

Çekyalı oyuncu Ambros'un ceza sahası içinde yüksek bir topu eliyle kontrol etmesiyle her şey değişti; bu, yılın en aptalca penaltılarından biriydi. Top dirseğine yakın bir yerinde ona çarptı, o da topun şiddetini azaltıp uzaklaştırmak için bu temastan yararlandı. Saha içinde kimsenin fark etmediği bu hareketi VAR tespit etti.

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Görüntüyü ekranda inceledikten sonra Karadağlı hakem Nikola Dabanovic penaltıyı vermekte tereddüt etmedi. 39. dakikada Álex Baena vuruşu kullanmak üzere geldi ve büyük bir özgüvenle topu ağlara gönderdi; böylece İspanya'nın ilk golünü ilan edip La Roja'nın kutlamalarını ateşledi. İlk yarı, milli takımın Çekya karşısındaki tarihi üstünlüğünü kendi sahasında teyit ettiği bir devrede, İspanya'nın 1-0 önde olmasıyla sona erdi.

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İkinci yarı: Çek girişimleri

İkinci yarı daha büyük bir coşkuyla başladı; Çek ağları yeniden havalanınca herkes İspanya'nın ikinci golü attığını sandı. Ancak İspanyolların sevinci tamamlanmadı, zira hakem golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti ve üstünlük yalnızca tek golde kaldı.

Çekya Milli Takımı pes etmedi; neredeyse kendisine beraberlik golünü kazandıracak ve maçı başa döndürecek tehlikeli bir fırsat yakaladı. Bu fırsat, Çek Milli Takımı'nın mücadeleden elenmiş olmasına rağmen hâlâ savaşçı ruha ve taraftarları önünde olumlu bir sonuç alma arzusuna sahip olduğunu kanıtladı.

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Ancak Çekya için en sert darbe, hakemin Çekya Milli Takımı defans oyuncusu Krejci'ye kırmızı kart göstermesiyle geldi; böylece ev sahibi takım maçı on kişi tamamladı.

İhraç, Çekya'nın çilesini artırdı ve son dakikalarda İspanya'ya sayısal ve moral üstünlük sağladı. Yeniden kaleci Unai Simón, zor anlarda sükûnetini koruyarak özel bir rakamla sahne aldı.

Getty Images

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Her şeyi noktalayan an, Marc Pubill'in 90+6. dakikada İspanya'nın ikinci golünü atmasıyla uzatma dakikalarında geldi.

Bu gol yalnızca ek bir gol değil, Çekya'nın direncini tamamen bitiren ve İspanya'nın son ana kadar hiçbir şeyi şansa bırakmadığını teyit eden nakavt darbesiydi.

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Pubill, ihraçtan sonra Çekya savunmasındaki kargaşadan yararlandı ve özgüvenle ilerleyip topu ağlara yerleştirerek zor galibiyeti rahat bir galibiyete çevirdi; La Roja'ya üç değerli puan kazandırdı ve Uluslar Ligi'ndeki eksiksiz galibiyet serisini sürdürdü.

Birinci Lig Üçüncü Grup'un puan durumu, İspanyol hakimiyetinin boyutunu yansıtıyor. İspanya, 5 maçta puan kaybetmeden topladığı 15 puanla liderliğe yerleşti; 5 maçın tamamını kazandı, 13 gol attı ve 5 gol yedi.

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Buna karşılık Çekya Milli Takımı, beş maçının tamamını kaybetmesinin ardından hiç puan alamadan dördüncü sırada sonuncu durumda yer alıyor; yalnızca 2 gol atıp 11 gol yedi ve resmen İkinci Lig'e düşmeye yaklaştı.