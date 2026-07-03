Cezayir Milli Takımı’nın Bosnalı teknik direktörü Vladimir Petković, takımının Dünya Kupası’nın son 32 turunda İsviçre’ye 0-2 yenildikten sonra hatalarının bedelini ağır ödediğini söyledi.

İsviçre, hızlı bir kontra atak sonucunda 10. dakikada Breel Embolo'nun golüyle öne geçti; ikinci yarı başlar başlamaz Dan Ndoye ise ikinci golü attı.

Reuters ajansı, Petković’in basın toplantısındaki açıklamalarını yayınladı. Petković, “Bunun sadece savunma hattı veya savunma sistemiyle ilgili olduğunu söyleyemem, ancak takım olarak savunma anlayışımızdaki hatlarımızın bedelini ödediğimiz kesin” dedi.

"İlk hatayı her yaptığımızda bir gol yedik; rakip 3 fırsat yakaladı ve bunlardan 2'sini gole çevirdi. Biz ise onlardan daha fazla fırsat yarattık, ama ne yazık ki futbol böyle" diye ekledi.

İsviçre milli takımında 7 yıl teknik direktörlük yapmış olan ve İsviçre futboluyla uzun soluklu bir ilişkisi bulunan teknik direktör, Dünya Kupası seviyesinin kendi takımı için çok daha yüksek olduğunu belirtti.

"Dünya Kupası’na gelene kadar iyi savunma yaptık ve fazla gol yemedik, ancak turnuvanın seviyesi çok yüksekti. Bu nedenle daha isabetli ve organize olmamız, bu seviyeye daha iyi uyum sağlamamız gerekiyordu" diye vurguladı.

Petković, Cezayir milli takımının genel performansından memnun olduğunu vurgulayarak, basitçe daha iyi olan takıma yenildiklerini belirtti.

“12 yıllık bir aradan sonra böyle bir turnuvaya geri dönmek bile başlı başına büyük bir başarıydı. Ayrıca tarihimizde sadece ikinci kez grup aşamasını geçmek de mükemmel bir başarıdır” dedi.

"Elbette daha fazlasını başarmayı hedefliyorduk, ancak bunu başaramadık" diye devam etti.

"Turnuvada ortaya çıkan zayıflıklarımızdan ders çıkarmalıyız, ancak aynı zamanda maçlar sırasında pek çok olumlu an da yaşadık" diye sözlerini tamamladı.