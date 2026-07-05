Videoda... Parkola: Fas ve Hakimi karşısında işler zor olacak

Fransız milli takımının yıldızı Bradley Barcola, Dünya Kupası çeyrek finalinde iki takımın karşılaşmasından önce Fas’ın gücünü övdü.

Fas, Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile karşı karşıya gelecek. Atlas Aslanları, Kanada’yı 3-0 mağlup ederken, Les Bleus ise Mbappé’nin penaltı golüyle Paraguay’ı eledi.

Parkola, Paraguay maçı sonrası yaptığı ve L'Équipe gazetesinin Instagram hesabında yayınlanan açıklamalarda, “Fas çok iyi bir takım. 2022 Dünya Kupası'ndaki performanslarını ve şu anda sergilediklerini zaten gördük” dedi.

Paris Saint-Germain'in yıldızı, "Fas milli takımı karşısında maçın çok zor geçeceğini biliyoruz" diye ekledi.

"Hepsi büyük kulüplerde oynayan çok sayıda iyi oyuncusu var ve tabii ki takım arkadaşım Achraf Hakimi de var. Bu yüzden işlerin karmaşık olacağını biliyoruz, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye devam etti.

Bradley Barkola, son iki sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanan Paris Saint-Germain'de Achraf Hakimi ile birlikte forma giyiyor.

Teknik direktör Muhammed Vehbi yönetimindeki Fas, teknik direktör Velid El-Rakraki döneminde 2022 Dünya Kupası yarı finalinde kendilerini mağlup eden Fransa'dan rövanş almayı hedefliyor.