Videoda: Norveç'ten kurnaz bir vuruş... Bellingham tarihi bir gol attı

Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde bu Cumartesi akşamı Norveç ile oynanan maçta, ilk yarının uzatma süresinin ikinci dakikasında (1-1) beraberlik golünü atarak İngiltere milli takımını maça geri döndürdü.





Norveç milli takımı, 36. dakikada Andreas Skjeldrup’un muhteşem vuruşuyla skoru açmıştı; ardından Real Madrid’in yıldızı, “Üç Aslanlar” için beraberliği sağladı.





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Bellingham'ın golü, onun büyük maçların adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı. İngiltere milli takım formasıyla attığı 11 golün 8'ini büyük turnuvalarda kaydeden Bellingham, %73'lük bir oranla İngiltere formasıyla 5 veya daha fazla gol atan oyuncular arasında en yüksek orana sahip oldu.

Ayrıca Real Madrid yıldızı, 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 5'e çıkardı ve Harry Kane (6) ile birlikte, İngiltere milli takımının turnuvada şu ana kadar attığı 12 golün 11'ini ikisi birlikte kaydetti.

Daha önce hiçbir Dünya Kupası turnuvasında iki İngiliz oyuncunun da ayrı ayrı 5 veya daha fazla gol attığı görülmemişti.

İngiltere, Meksika’yı 3-2 yenerek çeyrek finale yükselirken, Norveç ise Brezilya’yı 2-1 mağlup etti.







