Videoda... Neymar, Dünya Kupası'ndaki kabusun ardından tekerlekli sandalyede görünüyor

Brezilyalı yıldız Neymar da Silva, Dünya Kupası’na veda ettiği hüzünlü sahneyi ve uluslararası futboldan emekli olduğunu duyurmasını, Norveç’e karşı yaşadığı şok yenilgiden birkaç gün sonra Universal Orlando’da dolaşırken çekilen tartışmalı görüntülerle değiştirdi.

Neymar, ülkesinin 2026 Dünya Kupası'ndan Norveç'e karşı tartışmalı bir şekilde elenmesinden sadece birkaç gün sonra, Florida eyaletindeki Universal Orlando tatil beldesinde engelli kişiler için tasarlanmış bir elektrikli scooter sürerken görüldü.

Ünlü eğlence parkından “tuhaf” olarak nitelendirilen görüntülerde, eski Barcelona yıldızı gri şort, siyah-beyaz tişört, şapka ve güneş gözlüğüyle, bir grup güvenlik görevlisi tarafından çevrelenmiş halde elektrikli araçla dolaşırken görüldü.

İngiliz "The Sun" gazetesine göre bir görgü tanığı şöyle konuştu: "Başlangıçta kimse onun Neymar olduğunu fark etmedi, sonra insanlar etrafında toplandı. Neden elektrikli scooter'da olduğunu bilmiyorum ama hava çok sıcaktı."

Görgü tanığı şöyle devam etti: “Parkın başka bir bölümündeki bir restorandayken orada olduğunu fark ettik, sonra bir güvenlik görevlisinin ‘Bu Neymar’ dediğini duyduk. Parkın diğer tarafına doğru yöneldik, oradan geçerken bizi güvenlik görevlisi sandılar, bu yüzden nispeten yakın bir mesafede kaldık.”

Bu görüntüler, 34 yaşındaki Neymar’ın, Brezilya’nın Norveç karşısında aldığı sürpriz yenilginin ardından uluslararası futboldan emekli olduğunu açıklamasından birkaç gün sonra ortaya çıktı. Bu maçın galibi, çeyrek finalde İngiltere ile karşılaşacak.