Santos, Brezilya Ligi'nin 29. haftasında Flamengo karşısında 2-2'lik son dakika beraberliğini kaptı.

Bu sonuçla Santos puanını 42'ye yükselterek sekizinci sıraya oturdu. Santos ile berabere kalmadan önce üst üste 5 galibiyet elde eden lig lideri Flamengo'nun puanı ise 61 oldu.

AS gazetesi, tecrübeli yıldız Neymar'ın parladığı ve oyuna sonradan girmesinin ardından 6 dakika içinde Santos adına ikili çeken karşılaşmanın öne çıkan anlarını mercek altına aldı.

Son sakatlığından iyileşmesinin ardından geri dönen Neymar, Santos skorda geriye düştükten sonra oyuna sonradan dahil oldu ancak 81 ve 87. dakikalarda penaltıdan iki gol kaydetti.

Maçın başlangıcı teknik direktör Jardim'in takımı için kolay olmadı, ancak oyuncularının teknik kalitesi farkı yarattı ve ilk yarının bitiminden önce takıma büyük bir üstünlük sağladı.

Danilo, Pedro'nun mükemmel bir pasından faydalanarak ceza sahasına kadar ulaştığı harika bir atağın ardından Flamengo adına skoru açtı.

Soyunma odasına gitmeden hemen önce ise Carrascal kusursuz bir orta gönderdi, Paqueta bu topa yükselerek kafayla ağlara gönderdi.

Teknik direktör Caixinha, devre arasında tereddüt etmedi ve Coutinho'yu oyundan çıkararak yerine Neymar'ı oyuna sürdü.

Santos öne çıktı ve mümkün olan her yolla kaleye ulaşmaya çalıştı, ancak Flamengo savunması, Jorginho'nun yere düşüp topu koluyla durdurduğu tartışmalı bir an yaşanana kadar derli toplu kaldı.

Başlangıçta hakem, serbest vuruş kararı verdi ve orta saha oyuncusuna sarı kart gösterdi, ancak VAR hakeminden çağrı aldı ve penaltı kararı vererek oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

Neymar, ilk penaltıyı büyük bir sakinlik ve özgüvenle kullanarak Santos'a yeni bir ivme kazandırdı.

Bu ivmeyle takım, ceza sahasının önünden bir serbest vuruş kazandı. Önceden hazırlanmış taktiksel bir kombinasyon dahilinde bu vuruşu bizzat Neymar kullandı ve bu, Gabigol lehine yeni bir penaltı kazanılmasıyla sonuçlandı.

Neymar, forvetin şutunun yönünü kestiremeyen kaleci Rossi karşısında fırsatı kaçırmadı ve maç Santos için değerli bir beraberlikle sona erdi.

Hakem 14 dakika uzatma süresi ekledi ve Flamengo sona kadar sayısal eksiklikle oynamanın sıkıntısını çekti.







