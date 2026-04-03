Videoda... Musa Diaby, Ceda'yı El-Hazm karşısında zor durumda bıraktı

Cidde Ittihadı'nın yıldızı Fransız Musa Diaby, Roshen Ligi'nin 27. haftasında El-Hazm ile oynanan maçta takımını zor durumda bıraktı.

Diaby, maçın 33. dakikasında El-Hazm oyuncusu Abdulrahman Al-Dakhil'e şiddetli bir faul yaptı.

Maç hakemi ilk olarak Diaby'ye sarı kart gösterdi, ancak yardımcısı ona bu hareketin kırmızı kart gerektirdiğini bildirdi ve bu karar, Al-Ittihad'ı Fransız oyuncusundan mahrum bıraktı.

Al-Ittihad, şu anda 42 puanla altıncı sırada yer alırken, Al-Hazm ise 31 puanla onuncu sırada bulunuyor.

Portekizli teknik direktör Sergio Conceição, maçın geri kalanında taktiksel değişiklikler yaparak Al-Ittihad'ın sayıca eksikliğini telafi etmek zorunda kalacak.



okuyun: Havaalanından stadyuma... Al-Ittihad, uzatmalarda Al-Hazm karşısında yıldızlarını geri kazandı





