Suudi futbolunun efsanesi Muhammed es-Sehlavi, Real Madrid'in eski kaptanı İspanyol Sergio Ramos'un, futbol oynadığı dönemde kendisini durdurmaya muktedir tek oyuncu olduğunu belirtti.

"MBC 1" kanalındaki "Nadina" programının hesabı, es-Sehlavi'nin kendisini durdurabilecek oyunculara dair soru yöneltildiği bir video yayınladı. Kendisinden, bunu yapabilecek ismi duyduğunda konuşması istendi.

Abdülilah el-Amri, Brezilyalı Roger Ibañez, Fransız Mohamed Simakan, Senegalli Kalidou Koulibaly ve Ali el-Büleyhi gibi birçok güncel isim geçti.

Ayrıca Ömer Hevsavi, Rıza Teker, Hamed el-Münteşiri ve Salih en-Naime gibi daha önce oynamış bazı isimler de geçti; ancak es-Sehlavi bunlardan hiçbirini seçmedi.

Real Madrid efsanesinin ismi anılır anılmaz es-Sehlavi şöyle dedi: "Ramos derim."

Es-Sehlavi, yolculuğuna el-Kadisiye kulübünde başladığından bu yana yaklaşık 18 yıl boyunca futbol oynadı; ardından el-Feth, en-Nasr, eş-Şebab, et-Teavün, Muayzer, el-Hazm ve es-Safa kulüplerinden geçti.

Es-Sehlavi aynı zamanda, 2010 yılında ilk kez millî takıma çağrılmasından, 2018 Rusya Dünya Kupası müsabakalarının sona ermesinin ardından uluslararası kariyerinin bitişine kadar yaklaşık 8 yıl boyunca Suudi Arabistan Millî Takımı'nın yıldızlarından biriydi.