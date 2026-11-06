Real Madrid teknik direktörü Portekizli José Mourinho, vatandaşı ve Al Nassr yıldızı Cristiano Ronaldo'nun futbolu bırakmasıyla ilgili özel bir temennide bulundu.

Cristiano Ronaldo, dün perşembe günü, 23 yıl boyunca uluslararası düzeyde çok sayıda kupa ve bireysel rekora imza attığı Portekiz Milli Takımı'yla milli futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Don'un futbolu bırakma kararı, teknik direktörü Jorge Jesus ile yaşadığı anlaşmazlık krizinin ardından geldi; oyuncu, Kopenhag'daki milli takım kampından izinsiz ayrılmış, ardından bir aylık men cezasına çarptırılmıştı.

Mourinho ise Cristiano Ronaldo'nun kararına ilişkin yorumda bulunarak, Portekizli yıldızın isteğine saygı duyduğunu vurguladı; ancak oyunculuk kariyerinin bitişinin, milli takıma veda sahnesinden farklı olması temennisini dile getirdi.

Mourinho, Ronaldo'nun futbolu bırakmasıyla ilgili açıklamalarını, İspanya La Liga karşılaşmaları kapsamında yarın cumartesi oynanacak Real Madrid - Valencia maçı öncesinde bugün cuma günü düzenlenen basın toplantısında yaptı.

Portekizli teknik direktör, İspanyol "AS" gazetesinin aktardığına göre şöyle konuştu: "Onun kararına saygı duyulmalı ve ben saygı duyuyorum. Ancak o futbol kariyerini bitirmedi, onu tanıyanlar kariyerinde hâlâ ulaşmaya çalıştığı hedefleri olduğunu bilir."

Şunları ekledi: "Tek dileğim, oyunculuk kariyerini bırakacağı anın, dünkü vedasından farklı olmasıdır."

Ronaldo'yu gelecekte teknik direktör olarak görme ihtimaline dair ise Mourinho şu yanıtı verdi: "Ne diyeceğimi bilmiyorum. Bunu konuşmak için henüz çok erken."