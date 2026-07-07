Videoda... Messi'nin Mısır karşısında penaltıyı kaçırmasına Speed neden oldu mu?

"Speed" olarak bilinen Amerikalı influencer Darren Jason Watkins Jr., 2026 Dünya Kupası'nda Mısır ile Arjantin arasında oynanan maçta tüm dikkatleri üzerine çekti.

Mısır milli takımı, bugün Salı günü, Amerika, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nın son 16 turunda, Atlanta Stadyumu'nda Arjantin milli takımıyla karşılaştı.

Maçın 21. dakikasında Arjantin milli takımı bir penaltı kazandı ve Lionel Messi penaltıyı kullandı, ancak Mısırlı kaleci Mustafa Şubayr bu penaltıyı ustaca kurtardı.

Speed, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden, Messi’nin penaltı vuruşu sırasında gösterdiği tepkiyi gösteren bir video paylaştı.

Videoda, Şubayr’ın kalesinin hemen arkasında oturan Amerikalı yorumcu, Arjantinli yıldızı çağırarak dikkatini dağıtmak için kendisine bakmasını istediği görülüyor.

Mısırlı kalecinin Messi’nin penaltısını kurtarmasının hemen ardından Speed, şaşkınlığını dile getirdi; özellikle de Arjantinli yıldızın bu yılki Dünya Kupası’nda ikinci kez penaltı kaçırması nedeniyle.

Hatırlanacağı üzere, “Pire” 4 penaltı kaçırarak Dünya Kupası tarihinin en çok penaltı kaçıran oyuncusu olurken, Mustafa Şubayr ise aynı Dünya Kupası turnuvasında iki penaltıyı kurtaran ikinci kaleci oldu.