Arjantin milli takım oyuncuları, 2026 Dünya Kupası’nda Mısır’ı 3-2’lik heyecan verici bir skorla mağlup ettikten sonra soyunma odasında yaptıkları kutlama sırasında, Lionel Messi’nin son Dünya Kupası’nı oynadığını açıkça ima eden bir sözü tekrarladılar.

"Tango"nun çeyrek finale yükselmesini kutlarken çekilen videoda, Messi'nin takım arkadaşlarının coşkuyla şarkı söyleyip şu sloganı haykırdıkları görülüyor: "Por la última de Leo", yani "Leo'nun son turnuvası için". Bu tezahürat, milli takımın tarihi yolculuğunu ve 2022'de Fransa'yı yenerek elde ettiği başarıdan sonra üst üste ikinci kez şampiyonluk kazanma çabasını kutlayan bir şarkının bir parçasıydı.

39 yaşındaki Messi, milli takımdan emekli olacağını resmi olarak açıklamamış olsa da, takım arkadaşlarının bu tezahüratı, 2026 Dünya Kupası’nın “La Pulga” için Dünya Kupası’ndaki son durağı olacağına dair dolaylı bir teyit gibi görünüyor.

2026 Dünya Kupası, bir nesil devlerin vedası için bir tarih gibi görünüyor; Bu turnuva Neymar’ın Brezilya’daki kariyerinin sonunu oluştururken, Luka Modrić ve Cristiano Ronaldo da artık milli takım formalarını giymeyebilir; Arjantinli oyuncuların tezahüratı ise Messi’nin de Dünya Kupası sahnesinden ayrılanlar listesine katıldığını teyit etti.

Birçok kişi, Messi’nin yaşını göz önünde bulundurarak 2030 Dünya Kupası’nda yer almayacağını tahmin ediyordu, ancak kendisinden resmi bir açıklama gelmemesi bu konuyu belirsiz bırakmıştı. Artık bu videonun ardından futbolseverler için durum daha netleşti: 2026 yazında Arjantin kaptanının Dünya Kupası’ndaki son maçı olacak.