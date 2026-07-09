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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Videoda... Mbappé'nin kardeşi Bouadi'ye heyecan verici bir mesaj gönderdi

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
A. Bouaddi
E. Mbappe
K. Mbappe
O. Giroud
Fransa
Fas

Lille’in yıldızı Ethan Mbappé, 2026 Dünya Kupası’nda Fransa ile oynanacak maç öncesinde Faslı takım arkadaşı Ayoub Bouadi’ye heyecan verici bir mesaj gönderdi.

Bouadi, Fas milli takımıyla birlikte Perşembe akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Kylian Mbappé liderliğindeki Fransa ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Ethan, ağabeyi Kylian Mbappé'yi Fransa milli takımında desteklemesine rağmen, Bouadi'ye başarılar diledi.

Ethan, Lille kulübünün X platformunda paylaştığı bir videoda, “Arkadaşım Bouadi’nin iyi bir maç çıkarmasını diliyorum” dedi.

"Maalesef ailemden biri Fransa milli takımında oynuyor, bu yüzden Fransa'nın Fas'ı yenmesini destekliyorum" diye ekledi.

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Fas crest
Fas
MAR

"Ancak tüm kalbimle Ayub Bouadi'nin muhteşem bir maç çıkarmasını diliyorum" diye vurguladı.

Lille’in yıldızı Olivier Giroud da takım arkadaşı Bouadi’ye destek vererek, “Sana harika bir maç diliyorum, ama kazanmanı dileyemem dostum. Nedenini çok iyi biliyorsun” dedi.

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