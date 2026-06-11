Videoda... Mbappé: Deschamps'ın İtalya'yı çalıştırması "çirkin bir durum"

Fransa Milli Takımı'nın yıldızı Kylian Mbappé, teknik direktör Didier Deschamps'ın Les Bleus'tan ayrılmasından önce ona saygılarını sunmanın ve onurlandırmanın en iyi yolunun kazanmak olduğunu söyledi.

Mbappé, M6 Info kanalına yaptığı açıklamada, "Deschamps kazanmayı sever, bu yüzden onun son Dünya Kupası turnuvalarında mümkün olan en iyi sonu yaşatmak için çalışacağız" dedi.

Şakayla karışık bir şekilde, "Umarız bu onun son Dünya Kupası olur, çünkü başka bir takımda veya milli takımda antrenörlük yapmamasını umuyorum" diye devam etti.

Gülerek, "İtalya milli takımını çalıştırabileceğini falan söylediklerini duydum, bu çok çirkin bir şey olurdu" dedi.

Sunucu araya girerek, "Ben ise Arjantin'i çalıştıracağını okudum," dedi. Mbappé ise "Hayır, hayır... Bu saçmalık," diye yanıtladı.

Mbappé sözlerini şöyle tamamladı: "Burada durumumuz iyi, işleri karıştırıp kafamızı karıştırmaya çalışmayın, şimdi bunun sırası değil."

Ayrıca okuyun

Videoda... Infantino Avrupa'yı şok etti: Katar, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan en iyi ülke